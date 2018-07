PEC Zwolle haalt Leemans en Van Crooij weg bij VVV

De in Veldhoven geboren Leemans komt uit de jeugd van PSV en promoveerde net als Van Crooij in 2017 met zijn ploeg naar de Eredivisie, waarin VVV vorig seizoen als vijftiende eindigde en daarmee nacompetitie ontliep. De in Venlo geboren en getogen Van Crooij doorliep de complete jeugdopleiding bij VVV en kwam in totaal tot 146 officiële optredens, waarin de rechtsbuiten 37 keer scoorde.



,,Met PEC Zwolle zet ik een volgende stap in mijn carrière," zegt Leemans op de site van PEC Zwolle. ,,Deze club past goed bij mij en tijdens de gesprekken die ik heb gevoerd met John van 't Schip en Gerard Nijkamp werd mijn positieve gevoel meermaals bevestigd. Het eerste jaar met VVV-Venlo in de Eredivisie was heel leerzaam voor mij. Ik heb me goed kunnen ontwikkelen en zie deze overgang dan ook als een beloning."



Van Crooij: ,,Na jaren in Venlo te hebben gevoetbald ben ik klaar voor een nieuw avontuur. Het feit dat ik voor vier jaar bij deze mooie club heb getekend geeft aan dat PEC Zwolle veel vertrouwen in mij heeft."