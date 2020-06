PEC Zwolle neemt Strieder definitief over van FC Utrecht

De 27-jarige Strieder was in januari de enige winteraankoop van PEC, toen hij op huurbasis overkwam van FC Utrecht. Met de controleur, die in de jaren ervoor in de Domstad revalideerde van veel blessureleed, zette de club de stap naar de veilige plaatsen. Door de uitbraak van het coronavirus werd het eredivisieseizoen afgebroken en kreeg PEC de handhaving min of meer in de schoot geworpen.

In de zes competitieduels voor de crisis maakte Strieder voldoende indruk op het technisch hart van PEC om in te zetten op een definitieve overname. Toen duidelijk werd dat een andere middenvelder, Gustavo Hamer, vanwege de vele belangstelling verkocht zou worden, werden de onderhandelingen met Utrecht opnieuw opgestart en ging PEC ook met de huurling andermaal in conclaaf.

Bayern München en blessures

Beide clubs hebben inmiddels een akkoord bereikt over een kleine bijdrage van PEC en een percentage voor Utrecht bij een eventuele doorverkoop van Strieder, die in 2015 met trainer Erik ten Hag de overstap maakte van de reserves van Bayern München naar Utrecht. Waar de controleur in zijn eerste seizoen vrijwel altijd verzekerd was van een basisplaats, kwam hij er de afgelopen twee jaar, mede door zware knieblessures, niet veel verder dan een reserverol.