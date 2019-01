PEC Zwolle strikt spits en Fair Play-winnaar Lennart Thy

Thy ging afgelopen zomer het avontuur aan bij het gepromoveerde Erzurumspor in Turkije. Daar hield de reservespeler het na vijf maanden en veertien wedstrijden alweer voor gezien. Omdat zijn doorlopende verbintenis vorige maand werd verscheurd, gaat PEC de Duitse aanvaller, die in de belangstelling stond van meer eredivisieclubs, transfervrij oppikken. Thy tekent naar alle waarschijnlijkheid voor 1,5 jaar.

PEC wordt niet de eerste Nederlandse club voor de West-Duitser. Vorig seizoen werd Thy door Werder Bremen, de club die hij afwisselde met Sankt Pauli, uitgeleend aan VVV. Voor de Limburgers was de onvermoeibare huurling zeven maal trefzeker in 32 eredivisieduels.



Levensreddende daad

Meer naam verwierf Thy met een barmhartige daad waarvoor hij de uitwedstrijd tegen titelfavoriet PSV vorig seizoen liet schieten. De spits, die als beginnend prof DNA had laten afnemen, bleek plots een match te hebben met een leukemiepatiënt. Thy besloot daarop in maart stamcellen te doneren in het ziekenhuis in Köln om een leven te redden.

Volledig scherm In september ontving Thy op het FIFA-gala de Fair Play-award voor zijn stamceldonatie aan een leukemiepatiënt. © EPA

,,Als je moet kiezen tussen het missen van een voetbalwedstrijd en de mogelijkheid om een mensenleven te redden, dan is de keuze snel gemaakt”, stelde hij. Tijdens het duel met PSV werd Thy verkozen tot matchwinner en belangrijker nog; zijn levensreddende actie in het ziekenhuis in Köln leverde in Nederland vervolgens duizenden nieuwe registraties van potentiële stamceldonoren op. Op het FIFA-gala ontving de held in september bovendien de Fair Play-award.

Concurreren met recordaankoop

Thy wordt bij PEC de tweede versterking in de winterstop. De nummer zestien van de eredivisie hengelde eerder deze week Pelle Clement binnen. De aanvallende middenvelder kwam transfervrij over van het Engelse Reading. Thy was niet de eerste keuze van PEC. In de zoektocht naar een extra spits die de concurrentie moet aangaan met recordaankoop Mike van Duinen, ving de club al bot bij voormalig Heraclied en Feyenoorder Samuel Armenteros.