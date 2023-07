PEC Zwolle wil stunten met binnenhalen Bas Dost

PEC Zwolle doet in de jacht op een nieuwe aanvaller een poging om Bas Dost in te lijven. De 34-jarige spits is op dit moment clubloos, nadat zijn contract bij FC Utrecht onlangs afliep.

PEC zoekt, behalve op keepersvlak, voor iedere linie nog versterkingen en qua aanvallers heeft het in ieder geval een lijntje uitgegooid naar Bas Dost. De spits speelde afgelopen seizoen nog voor FC Utrecht, waar hij in 22 wedstrijden goed was voor 9 goals. Zijn periode in Utrecht bleef beperkt tot een jaar, waardoor hij nu op zoek is naar een nieuwe club.

Met de interesse in Dost zet PEC hoog in. Niet alleen heeft Dost flink wat ervaring opgedaan in het buitenland, ook speelde hij 18 keer voor het Nederlands elftal. Zijn debuut in Oranje dateert van 28 maart 2015, toen er met 1-1 gelijk werd gespeeld tegen Turkije. Zijn eerste en enige doelpunt maakte hij in een oefeninterland tegen Wales (2-3). In 2018 besloot hij zijn interlandloopbaan te beëindigen.

Ex-internationals

Dat PEC qua namen hoog inzet als het gaat om het versterken van de selectie, is geen geheim. Met doelman Kenneth Vermeer haalde het ook al een international in huis. Daarnaast waren er eerder serieuze geluiden dat PEC een vergeefse poging deed om verdediger Terence Kongolo binnen te halen. Hij was met Oranje nog actief op het WK van 2014 en werd afgelopen seizoen met Le Havre kampioen in de Ligue 2, maar is nu weer terug bij zijn werkgever Fulham.