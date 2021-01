Peesjevee Podcast | ‘Belangrijk dat kwestie Schmidt-Nijhuis goed wordt uitgezocht’

Of het verstandig is dat hij extern zo boos werd op Nijhuis, daar is Elfrink nog niet over uit. ,,PSV is een nette club. Het is vooral belangrijk dat de zaak goed uitgezocht wordt en of daadwerkelijk gezegd is dat hij tegen PSV zou fluiten.” Schmidt leek daar heilig van overtuigd. PSV-supporter Mascha Prins, ook wekelijks te horen in de podcast, vindt het aan de ene kant mooi dat Schmidt voor zijn ploeg opkomt. ,,Als het waar is wat hij zegt, begrijp ik het ook volkomen. Toch zit ik er wat dubbel in en moet je boosheid ook niet te veel cultiveren.”