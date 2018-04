Pep Guardiola moet vrezen voor straf na misdraging

Guardiola wond zich gisteravond tijdens de mislukte thuiswedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tegen Liverpool (1-2) hevig op over het optreden van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. Volgens de boze coach had zijn landgenoot in de slotfase van de eerste helft bij een stand van 1-0 geheel ten onrechte een treffer van Leroy Sané afgekeurd wegens buitenspel. Lahoz stuurde Guardiola naar de tribune waar hij tijdens de tweede helft contact onderhield met zijn technische staf op de bank. Dat is echter verboden voor weggestuurde trainers.



Liverpool, dat in de thuiswedstrijd ManCity al met 3-0 versloeg, ging glorieus door naar de laatste vier. De winnaar van het Engelse tweeluik moet zich echter ook bij de UEFA verantwoorden, omdat fans in het stadion van Manchester vuurwerk afstaken en met voorwerpen gooiden.