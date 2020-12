Peter Aerts: het afscheid dat geen afscheid was

Peter Aerts (50) moest even in zijn ogen wrijven toen hij in Japan arriveerde. Had hij last van een jetlag of stond op de posters nu écht dat hij op 21 december 2013 zijn afscheidswedstrijd zou vechten tegen Rico Verhoeven? De kickbokser kon zijn ogen niet geloven, hij had ná deze wedstrijd toch nog een contract voor drie wedstrijden? ,,Ik kwam er pas in Japan achter, het was fijn als ze dat even overlegd hadden”, zegt Aerts, die er nu om kan lachen.