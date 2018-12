Peter Bosz en Frank de Boer gewild, Groningen wil Bel Hassani

FC Groningen zet in op Iliass Bel Hassani

FC Groningen wil zich komende maand versterken met AZ-aanvaller Iliass Bel Hassani. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Hoewel een overgang nog niet rond is, wordt de interesse vanuit Groningen bevestigd door technisch manager Ron Jans. FC Groningen wil Bel Hassani eerst een halfjaar huren van AZ, dat hem anderhalf jaar geleden los weekte bij Heracles. Daarvoor speelde Bel Hassani, die dit seizoen in de eredivisie nog geen minuut in actie kwam voor AZ, bij Sparta.

Peter Bosz gewild: interesse van Leverkusen en Anderlecht

Volgens Duitse media is Peter Bosz kandidaat om trainer te worden van Bayer Leverkusen. Bij die club is de positie van coach Heiko Herrlich wankel vanwege de tegenvallende resultaten. Volgens het magazine Kicker heeft Leverkusen reeds contact gehad met Bosz en met Marco Rose, de huidige trainer van RB Salzburg. Bosz (55) was in de zomer van 2017 al in beeld bij Leverkusen, maar hij koos toen voor Borussia Dortmund. Na een half jaar werd hij daar ontslagen, sindsdien zit Bosz zonder club. Rose wordt ook genoemd als de gedoodverfde opvolger van Julian Nagelsmann bij 1899 Hoffenheim. Die coach vertrekt naar RB Leipzig. Bosz heeft over belangstelling overigens geen klagen. Hij wordt vandaag in de Belgische krant Het Nieuwsblad ook genoemd als mogelijk opvolger van de gisteren ontslagen Hein Vanhaezebrouck. Ook circuleren in Brussel de namen van Enzo Scifo en Frank de Boer.