Peter Bosz: Het was niet goed genoeg

Bayer Leverkusen bleef steken op een gelijkspel (1-1). Dat was niet voldoende voor een plaats in de achtste finales na de 0-0 in Rusland. ,,We kunnen veel beter en dat hebben we ook al laten zien", doelde hij onder meer op de knappe zege op Bayern München eerder deze maand in de Bundesliga (3-1). ,,Maar nu leden we te veel balverlies en speelden hen zo in de kaart.”'