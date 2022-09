Petra Kvitova overleeft wedstrijdpunten en verslaat Garbiñe Muguruza op US Open

column Snufjes houden ontaard voetbal nog wel schattig

Laten we het hier nóg eens hebben over Xaxi Simons, het knuffeltje dat vrolijkheid geeft aan het spel van PSV. Wie goed oplet bij zijn verrukkelijke acties kan grote ronde gaten ontdekken in de achterkant van zijn kousen. Een snufje, eigenhandig erin geknipt naar het voorbeeld van spelers in het buitenland onder wie Gareth Bale.

