Philippe Sandler voor recordbedrag op weg naar City

Nijkamp laat bovendien weten dat het gaat om interesse van 'buitenlandse clubs', hetgeen kan betekenen dat de CFG hem niet doorschuift naar Manchester City, maar één van de andere zusterclubs van het voetbalbedrijf. Ook de Spaanse clubs Malága en Girona maken bijvoorbeeld - al dan niet gedeeltelijk - onderdeel uit van CFG. Het is ook niet ondenkbaar dat Sandler komend seizoen in de eredivisie gestald zal worden.



Zeker is wel dat PEC met de aanstaande transfer een recordbedrag toucheert. PEC ontvangt naar verluidt zo'n drie miljoen euro voor de verdediger, die in 2016 werd opgepikt bij Ajax A2 en dit seizoen definitief doorbrak in Zwolle. Sandler gaat daarmee het dubbele opleveren van Ben Rienstra, die in 2015 voor ongeveer anderhalf miljoen werd verkocht aan AZ. De Alkmaarders zagen vorige maand nog een bod van bijna twee miljoen euro afgewezen worden op Sandler.