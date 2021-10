Piepjonge Brabander (15) maakt reuzenstappen als motorcoureur: ‘Laat ik maar proberen hun ongelijk te bewijzen’

In huize Van den Goorbergh in Breda stroomden de reacties deze week binnen. Het nieuws dat Zonta in 2022 op 16-jarige leeftijd zijn debuut maakt in het WK Moto2 is niet onopgemerkt gebleven. ,,Het is ingeslagen als een bommetje”, zegt vader Jurgen (51). De voormalig GP-rijder blijft ook bij het team van RW Racing GP van teammanager Jarno Janssen zijn zoon begeleiden. Als coach en adviseur. ,,Ik doe volgend jaar al wel een stapje terug. Zo is het ook gegaan bij Max (en vader Jos Verstappen, red.) in de Formule 1. Dat is niet erg. Het is ook wel een beetje te veel aan het worden.”