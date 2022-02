Pijnlijke aftocht Botic van de Zandschulp in Rotterdam

De 26-jarige Van de Zandschulp maakte in de eerste ronde indruk door Bernabé Zapata Miralles slechts drie games te gunnen. Tegen Lehecka, de nummer 137 van de wereld, leek het aanvankelijk dezelfde kant op te gaan. Binnen 28 minuten had de Nederlander - die in tegenstelling tot in zijn vorige partij nu wel voor een (deels) gevulde tribune mocht spelen - de set met 6-1 in de tas.