Pijnlijke nederlaag Daniil Medvedev tegen landgenoot op masterstoernooi Madrid, Carlos Alcaraz wel door

Daniil Medvedev heeft op het masterstoernooi van Madrid verrassend naast een plek in de kwartfinales gegrepen. De nummer 3 van de wereld verloor in de achtste finales van zijn landgenoot Aslan Karatsev in twee sets: 7-6 (1) 6-4. Karatsev was in de tweede ronde ook al te sterk voor Botic van de Zandschulp .

Karatsev benutte zijn eerste wedstrijdpunt met een rake forehand. In de eerste set had Medvedev met een break nog een vroege voorsprong genomen, maar in de tiebreak was Karatsev later duidelijk te sterk. In de tweede set bleek een break in de vijfde game genoeg voor de mondiale nummer 121 om de overwinning te pakken. In de kwartfinale wacht de Amerikaan Taylor Fritz of Zhizhen Zhang uit China.

Medvedev kende een sterk voorjaar. Hij schreef in februari het ABN AMRO Open in Rotterdam op zijn naam en zegevierde vervolgens ook op de toernooien van Doha en Dubai. Medvedev bereikte ook de finale van de masters in Indian Wells, maar daarin maakte de Spanjaard Carlos Alcaraz een einde aan zijn zegereeks. De Rus won vervolgens wel de masters van Miami.

Volledig scherm Daniil Medvedev (r) feliciteert landgenoot Aslan Karatsev. © AFP

Alcaraz wél door

Alcaraz blijft kans houden op titelprolongatie in Madrid. De 19-jarige Spanjaard, die eind vorige maand al won in Barcelona, was in twee sets (6-1 6-2) te sterk voor de Duitser Alexander Zverev en staat ook in de kwartfinales. De nummer 2 van de wereld plaatste in beide sets al vroeg een break en gaf de Duitser op eigen service geen kans. Het duel was een herhaling van de finale van vorig jaar in Madrid.

