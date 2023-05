Pijnlijke nederlaag Daniil Medvedev tegen landgenoot op masterstoernooi Madrid

Karatsev benutte zijn eerste wedstrijdpunt met een rake forehand. In de eerste set had Medvedev met een break nog een vroege voorsprong genomen, maar in de tiebreak was Karatsev later duidelijk te sterk. In de tweede set bleek een break in de vijfde game genoeg voor de mondiale nummer 121 om de overwinning te pakken. In de kwartfinale wacht de Amerikaan Taylor Fritz of Zhizhen Zhang uit China.