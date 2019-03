Pijnvrije Murray denkt aan voortzetten van carrière

Willem II nog altijd in gesprek met Kristins­son, Lieftink en Avdijaj in de zomer transfer­vrij

8:31 Naast de zeer waarschijnlijke koopdeal met Vangelis Pavlidis is Willem II al geruime tijd in gesprek met Kristófer Kristinsson. Eerder lichtte Willem II al een optie in het contract van doelman Timon Wellenreuther over een contractverlenging voor een jaar en bereikte de club met Justin Ogenia overeenstemming over een nieuw contract.