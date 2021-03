‘Pikante’ bordeelfoto kost Duits waterpolo-icoon al na één dag zijn baan

Het is op z'n zachtst gezegd een roerige week voor Dirk Klingenberg. Hij werd dinsdag aangesteld als technisch directeur van de Duitse waterpolobond, maar is die baan na nog geen 24 uur al kwijtgeraakt. De reden: een wel héél bijzondere foto.

Eerder deze week maakte het Deutsche Schwimm-Verband (DSV) nog trots bekend dat de 51-jarige Klingenberg tot en met de Olympische Spelen van komende zomer was aangesteld als opvolger van de vorige maand vertrokken Thomas Kurschilgen. Daar is de bond woensdag alweer op teruggekomen: via een persbericht maakt de DSV bekend dat Klingenberg toch niet aan de slag gaat.

Dat heeft alles te maken met een pikante foto uit 2014. Op die poseert oud-waterpoloër Klingenberg met een paar collega's uit een veteranenteam. Naast de drie mannen zijn er echter ook drie topless vrouwen te zien. Bovendien is de foto genomen in Artemis, een bekend en groot bordeel in Berlijn, en waren de drie vrouwen daar werkzaam.

Volledig scherm De gewraakte foto, met linksonder Dirk Klingenberg. © Fotobureau Engler

‘Niets illegaals’

,,We wilden met dat team naar de Oldies World Cup", zo legt Klingenberg tegenover BILD uit. ,,Alleen moesten we alles zelf betalen.” Artemis bood financiële hulp. ,,Drieduizend euro, precies genoeg voor badjassen en de reis. Daarvoor moesten we alleen deze promotiefoto maken.” De 190-voudig international benadrukt niets fout te hebben gedaan. ,,Ik heb niets geheims gedaan en vind deze foto ook niet onzedelijk. Het heeft helemaal niets te maken met illegale zaken.”

Dat erkent ook de DSV, maar de bond stelt desalniettemin dat de foto ‘in strijd is met de hoge morele standaard’. En dus maakt het in een persbericht bekend dat Klingenberg zijn baan alweer kwijt is. Tot onbegrip van de hoofdpersoon zelf. ,,Ik ben hier vanaf het begin open over geweest. Gisteren rond lunchtijd was het nog in orde, vanavond ineens niet meer.” Aan het kwijtraken van zijn baan verandert dat evenwel niets meer.