Piqué voor Davis Cup Finals: ‘Ik wil dat tennissers mooiste week ooit hebben’

In de Spaanse hoofdstad strijden vanaf maandag achttien landen, waaronder Nederland, om de titel. ,,Ik wil dat ze de mooiste week van hun leven hebben”, zei Piqué in de aanloop naar het toernooi dat morgen begint met een spectaculaire show waarin ook zijn vrouw Shakira, de Colombiaanse zangeres, zal figureren. ,,Ik wil dat de Davis Cup niet alleen om tennis draait, maar ook een groot feest is. Dankzij een deal met Sony zullen er meerdere artiesten optreden. Voor de fans is er veel meer dan tennis.”

Kosmos stopt de komende 25 jaar een kleine 3 miljard euro in het evenement. Piqué: “Ik wil ons niet vergelijken met andere toernooien omdat ik denk dat we uniek zijn. Over vijf jaar hoop ik dat het een begrip is, dit toernooi in november, en dat iedereen hier wil zijn.”