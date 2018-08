Pirlo en Lippi op het terras, McGregor hint op terugkeer

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Vakantie afgelopen voor Mbappé

Kylian Mbappé bracht zijn vrije dagen door op Corsica, maar de vakantie zit er nu op voor het 19-jarige talent van PSG.

Fin des vacances 🔚 Een foto die is geplaatst door null (@) op 1 Aug 2018 om 6:51 PDT

Pogba geniet van vakantie

Paul Pogba geniet met volle teugen van zijn vakantie. De Franse voetballer, die afgelopen maand de wereldtitel veroverde in Rusland, heeft het duidelijk naar zijn zijn.

Blending in 🕺🏾🏖 #islandholidays Een foto die is geplaatst door null (@paulpogba) op 1 Aug 2018 om 14:03 PDT

Vos blij met overwinning

Marianne Vos won gisterenavond voor de achtste keer de Acht van Chaam, het oudste wielercriterium van Nederland. De Brabantse was overduidelijk tevreden met haar overwinning.

8x8... =64? Nee! Heel veel rondjes afzien in de @achtvanchaam. Vooral echter ook genieten van sfeer, publiek en sportieve strijd. Vandaag vroeg in de aanval met @retta.hanson & @nvgogh en met goede samenwerking wisten we vooruit te blijven. Blij met de winst en het gevoel in de koers! #8 Een foto die is geplaatst door null (@mariannevosofficial) op 1 Aug 2018 om 13:00 PDT

Pirlo kletst bij met Lippi

Andrea Pirlo is sinds vorig jaar op voetbalpensioen en geniet nu van zijn vrije tijd. Gisteren zat Il Maestro op het terras met Marcello Lippi. De Italiaan was coach van Pirlo bij Inter in het seizoen 1999/2000 en bij de Italiaanse nationale ploeg tussen 2004 en 2006 en tussen 2008 en 2010.

Sempre bello vederti mr Lippi 🏆 Een foto die is geplaatst door null (@andreapirlo21) op 1 Aug 2018 om 6:43 PDT

McGregor hint op terugkeer

Kondigt Conor Mcgregor eerstdaags zijn volgende gevecht aan? Buiten de geruchten die steeds luider klinken hint The Notorious ook op een terugkeer in de kooi. ,,Honey I'm home'', schrijft de Ierse vechtersbaas onder een foto van hem in zijn vechtoutfit.

Honey I’m home Een foto die is geplaatst door null (@thenotoriousmma) op 1 Aug 2018 om 20:11 PDT

Hoogerland moedigt Ajax aan