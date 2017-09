Pittige poule voor Van Gerwen in Cardiff

Michael van Gerwen liet op de Dutch Masters in Maastricht zien niet stil te hebben gezeten tijdens zijn 'vaderschapsverlof'. Tijdens de Champions League of Darts zal hij die sterke vorm wederom nodig hebben: Mighty Mike is namelijk ingedeeld in een pittige poule in Cardiff, waar gespeeld wordt op 16 en 17 september.