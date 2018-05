'Plezier is terug, ook de energie'

Hoe pak je de draad op na twee horrorblun­ders in de wedstrijd van je leven?

14:56 Hoe is de Duitse Liverpool-doelman Loris Karius vanochtend wakker geworden? En hoe wordt hij morgen wakker? Wil hij nog wel wakker worden? In de belangrijkste wedstrijd van zijn leven, de Champions League-finale tegen Real Madrid, ging hij tweemaal gru-we-lijk de fout in. Sportpsycholoog Rico Schuijers: ,,Dit kan echt een trauma voor hem worden."