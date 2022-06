Plezier voert weer boventoon bij basketbalster Loyce Bettonvil: ‘Ik krijg hier echt een kick van’

Na een jaar waarin de teleurstellingen elkaar opvolgden, richt basketbalster Loyce Bettonvil uit Den Bosch zich op haar toekomst. De achtste finale van het WK 3x3 in Antwerpen tegen Litouwen van zaterdag is de eerste mooie stap.

Volledig scherm Loyce Bettonvil heeft haar plezier terug in het basketbal. © BELGA/Dirk Waem

Op de Groenplaats, midden in het centrum van Antwerpen, klinkt harde muziek, de schelle klank van het scheidsrechtersfluitje en veel gejoel van de supporters. Ondertussen vechten de Nederlandse 3x3-basketbalsters voor elke bal. Met succes, want na dinsdag en donderdag de groepsfase te hebben gespeeld, plaatste het team van bondscoach Maksim Kovacevic zich voor de achtste finale tegen Litouwen. Dit is wat Loyce Bettonvil (28) het afgelopen jaar zo gemist heeft: plezier hebben en successen behalen met basketbal.

,,Dit is een super locatie en de sfeer is fantastisch”, glundert de 28-jarige basketbalster. ,,De hele show met entertainment om het basketbal heen, is gewoon heel leuk. Ik krijg hier echt een kick van.” Haar team won dinsdag van Israël en verloor van Spanje. Eergisteren was Canada te sterk en versloegen de basketbalsters Chili, waardoor ze als nummer drie in de poule de volgende ronde behaalden.

Bettonvil hield aan de groepsfase naast een lekker gevoel ook een grote wond over. Al in de eerste wedstrijd tegen Israël sijpelde het bloed over haar elleboog. ,,Ik had daar al een wondje”, erkent ze. ,,Dat werd erger toen ik na een duel om de bal op de grond viel. Het bloedde echt heel erg, maar ik wilde daar niets van weten, want dan moest ik gewisseld worden.”

Eigenaarschap

De Bossche basketbalster strijdt met drie ploeggenoten om een medaille. Die won ze nog nooit op het WK 3x3. Oranje deed in 2019 ook mee, maar sneuvelde toen in de groepsfase. Zus Jill Bettonvil is er deze keer niet bij. Zij laadt zich in het buitenland op en denkt na over de volgende stap in haar basketbalcarrière. De zussen liepen in 2021 de Olympische Spelen mis en haalden het EK 5 tegen 5 niet.

Bovendien mocht Loyce niet mee naar het EK 3x3 in september. ,,Nu gaat het prima”, zegt Loyce. ,,De chemie in ons 3x3-team is goed en we zijn stappen aan het zetten. Ik heb het idee dat we eigenaarschap aan het creëren zijn en als basketbalsters meer inspraak hebben. Het 3x3-basketbal wordt professioneler. We hebben een skills-trainer, een fysieke trainer en de bondscoach van de mannen, Brian Benjamin, is nu overkoepelend ook bij ons betrokken. Onze trainingen worden steeds beter.”

Volledig scherm Loyce Bettonvil won met Nederland tijdens het WK van Israël. © BELGA

Bettonvil stort zich dan ook graag in het drukke programma dat de 3x3-basketbalsters hebben. Ze gaat zich de komende jaren volledig storten op die tak van sport. Ze speelde van januari tot en met mei nog voor Landslake Lions in de Nederlandse eredivisie en werkte ook nog. ,,Ik ben daarmee gestopt en wil me nog één keer vol op het basketbal richten”, zegt ze.

Dat betekent na het WK direct op toernooi naar Mongolië, even twee weken vakantie vieren en dan weer snel door met trainen in Amsterdam, waar het 3x3-team doordeweeks traint. Bettonvil hoopt dit najaar wel mee te mogen naar het EK 3x3. Haar grote droom blijft de Olympische Spelen te behalen. Die van 2021 gingen aan de neus van Oranje voorbij, die van 2024 in Parijs zijn haar doel. ,,Ik ga er alles aan doen om daar te staan.”

Volledig scherm Loyce Bettonvil raakte gewond in het duel met Israël aan haar elleboog. © Fiba.basketball/3x3WorldCup