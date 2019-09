Pliskova gaat in Zhengzhou voor vierde toernooizege van het jaar

LIVE | Chaos in laatste bergrit, kan Roglic overeind blijven?

13:56 De voorlaatste rit in de Vuelta gaat over bergachtig terrein. Rodetruidrager Primoz Roglic moet zes cols overleven tot hij met de zegetocht naar Madrid mag beginnen. De finish ligt op 1750 meter hoogte in Plataforma de Gredos.