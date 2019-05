Pliskova houdt Bertens met toernooiwinst Rome uit mondiale top drie

In plaats daarvan stijgt Pliskova zelf fors, van de zevende naar de tweede plaats. Dat is niet haar hoogste positie op de mondiale ranglijst, want in 2017 bereikte ze al eens de eerste plek. Bertens had goede hoop om Roland Garros - later deze maand - als nummer drie van de wereld te beginnen, maar doet dat nu dus als nummer vier. Naomi Osaka voert de ranglijst aan, Simona Halep zakt een plekje naar drie.



Er was op het stroeve gravel van Rome vandaag maar één speelster die verdiende te winnen. Het risicovolle spel wat Konta gisteren de overwinning op Bertens opleverde en zo naar de finale bracht, pakte voor de Britse tegen Pliskova niet uit zoals ze hoopte. De Tsjechische speelde sterk en had aan één break in beide sets genoeg om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Het is voor Pliskova de tweede toernooizege van het jaar, na eerdere winst bij de seizoensstart in Brisbane.