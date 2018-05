Pliskova schakelt Halep uit in Madrid

Onthutsend NEC wacht megaklus na pak slaag bij Emmen

16:41 De kansen op een terugkeer in de eredivisie binnen één seizoen worden voor NEC bijna met de week minder. Nadat de Nijmegenaren, voor het seizoen de gedoodverfde promovendus, al de titel en promotie misten, dreigt nu ook een voortijdig einde in de play-offs. Bij Emmen kreeg NEC vanmiddag een enorm pak slaag: 4-0. De ploeg van de geplaagde coach Pepijn Lijnders wacht zondag in Nijmegen een megaklus.