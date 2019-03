Pliskova ten koste van Halep in finale Miami

De wedstrijd werd herhaaldelijk stilgelegd vanwege de regen. Na een uur en een kwartier spelen stapte Pliskova winnend van de baan. In de finale staat ze tegenover de Australische Ashleigh Barty die in twee sets won van Anett Kontaveit uit Estland: 6-3 6-3.

Halep had bij winst de Japanse Naomi Osaka af kunnen lossen als de nummer 1 van de wereld. Osaka won vorig jaar het toernooi van Indian Wells, maar bleef dit jaar in de derde ronde steken.

,,Ik ben hier vandaag ongeveer twaalf uur geweest voor één partij’', keek ze terug. ,,Dat is nogal wat. Maar ik ben blij met de manier waarop ik er steeds weer in slaagde opnieuw te beginnen. Ik hervond voortdurend mijn ritme. Op de beslissende momenten was ik in staat het verschil te maken.’'