Pochettino: Ajax is favoriet, dat is de realiteit

Volgens Pochettino moet Tottenham nu vooral ,,nederig'' blijven. ,,Het is heel belangrijk om respect te tonen voor Ajax. Zij hebben Real Madrid en Juventus uitgeschakeld en dat betekent dat zij meer favoriet zijn dan wij. Dat is de realiteit.‘’



Pochettino en zijn manschappen gaan zaterdag in het Etihad Stadion opnieuw de strijd aan met Manchester City. ,,In tien dagen drie keer tegen elkaar spelen’', verzuchtte hij. ,,Iedereen denkt dat beide ploegen elkaar nu goed kennen, maar we hebben weinig tijd tussendoor om specifiek te trainen. Bovendien zijn er wellicht sommige spelers niet in staat om weer in actie te komen in Manchester. De ploeg heeft energie nodig, dat is duidelijk.’'