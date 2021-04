Pochettino verbijt teleurstelling: ‘Dit is erg pijnlijk’

Bij de gelijkmaker ging doelman Keylor Navas in de fout en bij de tweede treffer schoot Riyah Mahrez de bal uit een vrije trap door de muur van spelers van PSG. ,,We zijn erg teleurgesteld over de twee tegendoelpunten”, aldus Pochettino. ,,Het is moeilijk te accepteren dat dit gebeurt in de halve finale, het is erg pijnlijk. Manchester was wat agressiever. Voor ons was het moeilijk de bal terug te veroveren.”



Pep Guardiola, de coach van Manchester City, zei: ,,De tweede helft deden we het op alle gebieden uitstekend. Twee doelpunten in een uitwedstrijd zijn erg belangrijk, maar het wordt over zes dagen nog moeilijk genoeg.”