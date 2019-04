Podcast | ‘Als je deze podcast hebt geluisterd weet je het zeker: Ajax wint van Juve’

VIDEO Willem II’er Tapia heeft griep en doet niet mee tegen Ajax

17:00 Renato Tapia viel afgelopen dinsdag geblesseerd uit in de door Willem II met 3-4 gewonnen uitwedstrijd bij Heracles Almelo. De kwetsuur leek in eerste instantie mee te vallen; toch kan de Peruviaanswe middenvelder zaterdag niet meedoen in het thuisduel met Ajax. Hij heeft de griep.