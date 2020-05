Podcast | Terugblik op 1995: Ajax wint de Champions League, puur ongeloof

De favoriete finalemo­men­ten van Danny Blind: ‘Het stelde wel wat voor hè’

7:01 Nog altijd is hij de laatste aanvoerder van een Nederlandse club die de Champions Leaguebeker omhoogtilde. Danny Blind (toen 33, nu 58) blikt terug op die legendarische prestatie. ,,Na wedstrijden heb ik nooit gehuild, het was vooral die massale vreugde die me emotioneerde.’’