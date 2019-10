Polen pakt EK-ticket, Bale helpt Wales tegen Kroatië

Slovenië moest in de strijd om de tweede kwalificatieplaats in de poule voorrang verlenen aan Oostenrijk. Het onderlinge duel in Ljubljana eindigde in 0-1. Stefan Posch maakte in de 21ste minuut het doelpunt. Slovenië beëindigde het duel met tien man door een rode kaart in de voorlaatste minuut voor invaller Denis Popovic, die een elleboogstoot uitdeelde.