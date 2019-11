Poll | Gaat Ajax vanavond Lille verslaan?

Sportprijzen Tilburg 2019 Sportprij­zen Tilburg 2019 worden binnenkort verdeeld: wie maken er kans?

Wordt het Spartan Nikki, hockeyster Ireen of gaat atlete Tanita weer aan de haal met één van de Tilburgse sportprijzen? Niet alleen vrouwen zijn genomineerd; er zijn meerdere prijzen te verdelen in verschillende categorieën. Tijdens het Sportgala op vrijdag 13 december in Theaters Tilburg worden de winnaars bekendgemaakt.