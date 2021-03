Porno ook niet alles: Wright trekt haar voetbalschoenen weer aan

Voor 38 euro per maand kunnen haar volgers Wright op heel intieme beelden bekijken. Via dit sociale media-platform verkopen mensen seksueel getinte beelden van zichzelf in ruil voor geld.



Voor haar voetbalvolgers was dit even wennen. Tot december 2020 droeg Wright namelijk de kleren van de Engelse voetbalclub Charlton Athletic, in plaats van lingerie. Bij de Londense voetbalclub werd ze ontslagen vanwege haar wilde feestleven. Zo lekten er filmpjes uit waarin Wright op een feestje een lachgasballon inhaleerde en waarin ze met champagne achter het stuur zat.