Porto maakt zich op voor volgende ronde na gelijkspel tegen geplaatst Manchester City

Geen tegenkandi­da­ten voor Bach bij verkiezing voorzitter IOC

1 december Huidig voorzitter Thomas Bach is de enige kandidaat bij de voorzittersverkiezing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat hebben de leden dinsdag te horen gekregen van Ban Ki-moon, de voorzitter van de ethische commissie van het IOC. De verkiezing vindt plaats tijdens het 137ste congres in maart volgend jaar in Athene.