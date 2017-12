Porto op eigen kracht door

Voor AS Monaco, met verdediger Terence Kongolo in het basisteam, waren Kamil Glik en invaller Radamel Falcao trefzeker. In de 38e minuut, bij een stand van 2-0, moesten beide ploegen met tien man verder. Felipe (Porto) en Rachid Ghezzal (Monaco) kregen terecht rood na een handgemeen.



In de andere groepswedstrijd verloor Leipzig met 1-2 van poulewinnaar Besiktas. Alvaro Negredo opende de score uit een strafschop, die door Jeremain Lens was afgedwongen. Na de gelijkmaker van Naby Keita maakte Anderson Talisca in de laatste minuut de winnende treffer.