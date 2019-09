Porto vol vertrouwen naar Rotterdam, United wacht eerst nog kraker

Ajax-tegenstander Valencia kent een onrustig en wisselvallig seizoen. Trainer Marcelino moest na drie competitiewedstrijden vertrekken, spelers namen het voor hun ontslagen trainer op en dit had zijn weerslag op de resultaten. Zaterdag was het na drie competitiewedstrijden zonder zege dan eindelijk weer eens een raak voor Valencia. Goed was het op bezoek bij Athletic Bilbao allerminst, maar een doelpunt van de Rus Denis Tsjerysjev was genoeg voor Valencia (0-1). Jasper Cillessen had een basisplaats en hield zijn doel schoon.