Pouille in eigen land naar de ATP-finale tegen Chatsjanov

De Franse tennisser Lucas Pouille heeft in eigen land de finale bereikt van het ATP-toernooi in Marseille. De nummer zestien van de wereld maakte een einde aan de opmars van de Wit-Russische qualifier Ilja Ivasjka: 6-3 7-6 (6). Pouille stuit in de eindstrijd niet op Tomas Berdych, maar op Karen Chatsjanov.