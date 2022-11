Prachtig gebaar: Jack Grealish lost na goal tegen Iran belofte aan zieke Finlay (11) in

LIVE WK voetbal | Gareth Bale neemt het met Wales op tegen Verenigde Staten van Sergiño Dest

Gareth Bale werd op 5 november met zijn club LAFC kampioen van de Amerikaanse MLS. Vanavond om 21.00 uur mag de 33-jarige aanvaller uit Cardiff het met Wales gaan opnemen tegen de Verenigde Staten. De in Almere geboren Sergiño Dest (AC Milan) is bij Team USA een van de vele talentvolle spelers die bij een mooie club in Europa speelt. Kan het jonge team van Gregg Berhalter iets moois laten zien dit WK? Volg hier ons liveblog.

8:03