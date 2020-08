Prachtig gebaar: Onana voorziet geboortedorp in Kameroen van elektriciteit

Onana heeft zijn moeder in Essoessam bij zijn laatste bezoek enorm verrast. Hij wilde niet meer dat de inwoners in zijn geboortedorp 's avonds in het donker zaten of geen voetbalwedstrijden konden zien.



Dankzij Onana is dat nu voltooid verleden tijd. Voor het eerst baadt het dorpje in de avonduren in het licht en kunnen de inwoners televisiekijken, de komende maanden bijvoorbeeld misschien wel naar de wedstrijden van Ajax in de Champions League.



,,André Onana is iemand met een groot hart, maar loopt daar niet mee te koop”, zo schrijft Actu Cameroun. ,,Hij heeft de bewoners uit zijn streek een glimlach bezorgd en dankzij hem hebben ze nu geen orkaanlampen meer nodig en kunnen ze tot laat in de avond blijven kletsen op de verlichte straten.”