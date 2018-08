Prijzengeld in Fed Cup wordt verdubbeld

Van Weert wil vertrekken bij Groningen: 'Geen zin om me nog een keer terug te vechten'

14:00 Tom van Weert (28) wil vertrekken bij FC Groningen. De aanvaller uit Sint-Michielsgestel is ontevreden over zijn rol bij de club. Ook Jesper Drost (25) overweegt Groningen te verlaten. Dat zegt het duo in gesprek met FOX Sports.