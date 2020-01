Primeur voor Zverev met halve finale in Melbourne

Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn loopbaan de halve finales bereikt op een grandslamtoernooi. De Duitse tennisser was in de kwartfinales van de Australian Open in vier sets te sterk voor de Zwitser Stan Wawrinka: 1-6, 6-3, 6-4, 6-2.