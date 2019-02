‘Profeet’ Arjan Swinkels voorspelt vier wedstrijden goed

Tweede testweek Renault rijdt meeste rondes, productie­ve en probleemlo­ze dag voor Gasly

19:17 Een Mercedes die stilvalt, dat zie je in de Formule 1 niet al te vaak. Het overkwam Valtteri Bottas vanmiddag op de eerste dag van de tweede testweek in Barcelona. Saillant: hij had er pas een paar bochten opzitten. En het kostte de Fin vrijwel zijn hele sessie.