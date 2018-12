‘Profeet’ Lurling voorspelt vijf wedstrijden goed

Zilveren Schoen Hadouir nieuwe koploper; concurren­tie profiteert van blessure Van den Noort bij BD Zilveren Schoen

14:41 Younes Hadouir is de nieuwe trotse koploper van het BD Zilveren Schoen-klassement. De CHC-topscorer was in de topper tegen Gudok een keer trefzeker en passeert Robin van den Noort, die uitviel bij Be-Ready.