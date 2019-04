‘Profeet’ Piet de Visser denkt dat Willem II wint: ‘Ik voorspel acht duels goed. Dan bluf ik wel’

Van der Sar babbelt bij met Ronaldo

10:42 Edwin van der Sar had het al aangekondigd: als het even kon, wilde hij na het duel tussen Ajax en Juventus een praatje maken met Cristiano Ronaldo. Het lukte de algemeen directeur van de Amsterdamse club om de Portugese superster van de 'Oude Dame' te ontmoeten in de catacomben van de Johan Cruijff Arena, na de 1-1 in de kwartfinale van de Champions League.