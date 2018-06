Profvoetballer komt uit kast: eerste actieve voetballer VS die openlijk gay is

In zijn verklaring schreef Martin dat het voor hem een belangrijke avond zou zijn. ,,Ik ga bekendmaken dat ik een openlijk homoseksuele speler ben in de Major League Soccer (hoogste voetbalcompetitie in de VS en Canada). Mijn familie, vrienden en teamgenoten weten al jaren dat ik gay ben."

Eerste actieve gay-voetballer

Martin is met zijn coming out de eerste openlijk homoseksuele mannelijke voetballer die actief is in een belangrijke professionele Amerikaanse sportcompetitie. Profvoetballer Robbie Rogers kwam in februari 2013 uit de kast en was toen de eerste openlijk homoseksuele actieve Amerikaanse teamsporter maar kondigde daarna zijn afscheid als voetballer aan. Rogers, die bij SC Heerenveen speelde en ook in Engeland, maakte drie maanden later zijn rentree op de voetbalvelden bij Major League-club Los Angeles Galaxy. Blessures dwongen hem in 2017 definitief te stoppen met voetballen.

Volgens Martin kreeg hij louter positieve reacties uit de hoogste Amerikaanse voetbalcompetitie. ,,Ik heb alleen maar vriendelijkheid en acceptatie ontvangen van iedereen in de Major League Soccer. Dat heeft mijn beslissing om openlijk uit de kast te komen een stuk makkelijker gemaakt. Terwijl we Pride Night vieren, wil ik mijn teamgenoten bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun voor wie ik ben", schrijft de middenvelder in zijn verklaring. Daarbij plaatste hij een foto van zichzelf omwikkeld met een regenboogvlag.

American football

In de geschiedenis van de National Footbal League, de belangrijkste competitie van Amerikaans voetbal (met ovale bal), kwamen tot nu toe zeven profspelers uit de kast. De eerste was Dave Kopay (running back) in 1964. Hij speelde voor de 49ers, Lions, Packers en Redskins en oute zich tijdens een kranteninterview nadat hij was gestopt. Zijn autobiografie haalde de bestsellerslijst van de New York Times. Kopay speelde met twee teamgenoten die niet openlijk gay waren: Jerry Smith (tight end) en Ray McDonald (running back). Beide overleden als gevolg van gezondheidscomplicaties na hun besmetting met Aids.