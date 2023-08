Programma US Open: zo laat komen de Nederlanders vandaag in actie in het dubbelspel

Voor Tallon Griekspoor en Arantxa Rus zit de US Open er na één ronde al op. Botic van de Zandschulp bereikte de volgende ronde wel. Het toernooi in New York duurt van maandag 22 augustus tot en met zondag 10 september.

Dubbelspel

Van de Zandschulp en Griekspoor komen vandaag in actie in het dubbelspel. Griekspoor kan zich revancheren voor zijn vroegtijdige uitschakeling in New York in het enkelspel. Met zijn dubbelpartner Thanasi Kokkinakis speelt hij rond 17.00 uur Nederlandse tijd tegen het Amerikaanse duo Alexander Fusina en Adhithya Ganesan.

Ook Robin Haase is rond 17.00 uur Nederlandse tijd in het dubbelspel actief met zijn Kroatische partner Nikola Mektic. Zij treffen de Kroaat Nikola Cacic en de Roemeen Vlad Victor Cornea. En Van de Zandschulp dubbelt met de Oostenrijker Philipp Oswald (20.00 uur Nederlandse tijd).

Maar de meeste ogen zijn hierbij gericht op Wesley Koolhof, die in juli Wimbledon won en vorig jaar al eens tot de finale van de US Open reikte.

Ook Rus krijgt kans op revanche. In het dubbelspel staat zij met de Duitse Tatjana Maria tegenover de Amerikaanse Ashlyn Krueger en Angela Kulikov. Hun partij begint rond 18.30 uur Nederlandse tijd.

Botic van de Zandschulp

Voor Botic van de Zandschulp staat het toernooi in Amerika in het teken van herstel. Hij raakte vlak na zijn deelname aan Wimbledon geblesseerd aan zijn enkel. Van de Zandschulp reist zonder hoge verwachtingen af naar New York, maar won wel zijn eerste partij van Jordan Thompson die na de eerste set moest opgeven. Hij staat donderdag tegen Dan Evans in de tweede ronde.

Het is voor Van de Zandschulp zijn tweede deelname aan het toernooi in Amerika. Vorig jaar won hij zijn eerste partij maar ging hij in de tweede ronde ten onder. Hij verloor toen in vier sets van de Fransman Corentin Moutet.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp in actie op de US Open. © Getty Images via AFP

Arantxa Rus

Rus speelde haar eersterondepartij in het Louis Armstrong Stadium, het tweede stadion van het grandslamtoernooi in New York. Ze nam het het op tegen de als zeventiende geplaatste Madison Keys uit de Verenigde Staten. Rus kon niet stunten: 2-6, 4-6.

Rus begon als nummer 45 van de wereldranglijst aan het toernooi in New York. Van de acht wedstrijden die ze in haar carrière speelde op de US Open, won ze er slechts één. Dat was in 2011, toen ze de tweede ronde haalde. Vorig jaar strandde ze in de eerste ronde. Dit jaar is de 32-jarige Nederlandse in vorm, want in juli won ze de Hamburg European Open.

Volledig scherm Arantxa Rus win in Hamburg eerder dit jaar een WTA-toernooi. © REUTERS

Tallon Griekspoor

Ook voor Tallon Griekspoor, nummer 24 van de wereld, eindigt het toernooi na één ronde. Hij verloor de slijtageslag van toptalent Arthur Fils. De vijfsetter duurde vier uur. Beide spelers kregen last van kramp, maar de Fransman won: 4-6, 6-3, 5-7, 6-4, 7-5. ,,Ik ben er fysiek enigszins aan onderdoor gegaan", zei Griekspoor in gesprek met deze site.

De Nederlander deed twee keer eerder mee aan de US Open. Zijn beste prestatie stamt uit 2021, toen hij de tweede ronde haalde. Vorig jaar verloor hij in de eerste ronde van de Argentijn Federico Coria.

Venus Williams klaar, tegenstander Carlos Alcaraz geeft op

Venus Williams is in de eerste ronde al uitgeschakeld. De 43-jarige voormalig winnares van de US Open verloor in vijf kwartier van de Belgische Greet Minnen: 6-1, 6-1. Williams kreeg een wildcard.

Carlos Alcaraz, winnaar van vorig jaar, kende een gemakkelijke eerste ronde. Zijn tegenstander moest geblesseerd opgeven na een uur spelen. De Spanjaard staat tegenover Lloyd Harris in de volgende ronde. Later vandaag komen ook enkele topspelers in actie, zoals Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic, en Casper Ruud.

Vorig jaar ging de titel bij de mannen naar de Spanjaard Carlos Alcaraz. Bij de vrouwen was de Poolse Iga Swiatek de beste. Zij versloegen respectievelijk Casper Ruud en Ons Jabeur in de finale. De US Open is in Nederland exclusief te zien bij Eurosport.

Bekijk hieronder onze tennisvideo's