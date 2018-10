Promes trefzeker voor Sevilla, Strootman verliest van Lazio

Promes werd afgelopen zomer voor 20 miljoen euro overgenomen van Spartak Moskou, maar heeft nog geen basisplaats kunnen veroveren bij de huidige nummer vier van de Spaanse competitie. In de Europa League stond Promes vanavond al wel voor de derde keer in de basis. Promes dacht vanavond in de 35ste minuut al zijn eerste goal voor Sevilla te hebben gemaakt, maar omdat zijn omhaal pas via de paal en de rug van Akhisar-doelman Milan Lukac in het doel ging, werd deze 3-0 gezien als een eigen doelpunt. De 5-0 was wel zeker van Promes, die raak schot na behendig voetenwerk. De andere goals van Sevilla werden gemaakt door Roque Mesa, Pablo Sarabia, Luis Muriel en Gabriel Mercado. Sevilla won de Europa League al in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016 en is daarmee recordhouder. Standard Luik speelde in het andere duel in groep J thuis met 1-1 gelijk tegen FK Krasnodar uit Rusland.