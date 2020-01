Protest McEnroe en Navratilova tegen omstreden Court

PSV pakt 32 miljoen euro voor transfer Bergwijn naar Tottenham Hotspur

8:47 De deal tussen Tottenham Hotspur en PSV over Steven Bergwijn levert de Eindhovense club in totaal zo'n 32 miljoen euro op. Er wordt een vaste transferpremie van 30 miljoen euro betaald en 2 miljoen euro aan vrijwel zeker uit te betalen bonussen. De deal is gisteravond laat tot stand gekomen.