PSG-doelman Navas haalt halve finale CL niet

De plaats van Navas zal worden ingenomen door de Spaanse doelman Sergio Rico, die ook in het duel met de Italianen in het veld was gekomen. Hij verdedigde het doel van PSG in het afgelopen seizoen slechts in negen wedstrijden.



Ook van middenvelder Idrissa Gueye weet coach Thomas Tuchel nog niet zeker of hij kan spelen. De coach van de Fransen heeft voor die positie Ander Herera, Leandro Parades en Marquinhos achter de hand.