PSG hoopt tegen Real op Cavani

PSG wil dit seizoen eindelijk eens ver komen in het belangrijkste Europese bekertoernooi. Bij de loting voor de achtste finales werd de ploeg uit Parijs echter gekoppeld aan titelhouder Real Madrid. Volgende week woensdag is de eerste confrontatie, in de Spaanse hoofdstad. Emery heeft Cavani dan hard nodig. De Uruguayaan is topscorer van de Franse competitie met 21 doelpunten en in de Champions League maakte Cavani er ook al zes.